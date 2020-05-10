Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Nokia выпускает доступный смарт-телевизор на 43 дюйма

Комментариев: 0
Но не спешите радоваться. Телевизоры будут доступны только в Индии.
Под брендом Nokia выпустят новый телевизор
Под брендом Nokia выпустят новый телевизор
techradar.com

Новый смарт-телевизор Nokia будет анонсирован в Индии 4 июня в рамках инициативы Flipkart "Make in India".

Читай также: Пять техно-прогнозов на ближайшее будущее

В прошлом году Flipkart приобрела права на использование торговой марки Nokia для своей будущей серии интеллектуальных телевизоров в Индии. Первым плодом этого партнерства стал 55-дюймовый Nokia Smart TV, представленный в декабре. Теперь он представляет меньший вариант того же телевизора.

Ожидается, что новый смарт-телевизор Nokia станет более доступным благодаря переходу на 43-дюймовую панель. Он сохранит разрешение 4K UHD с поддержкой Dolby Vision HDR и широкой цветовой гаммой. Он будет оснащен светодиодной панелью. На передней панели аудио будет Sound by JBL, а также Dolby Audio и DTS TruSurround для трехмерного 5.1-канального объемного звучания.

Читай также: Nokia представила телефон в стеклянном корпусе

Изображения тизера также предлагают дизайн, очень похожий на первый смарт-ТВ компании, с очень тонкими рамками сбоку и стильной хромированной подставкой для крепления к столу. Он будет работать на новейшей операционной системе Android TV 9.0, чтобы обеспечить доступ к магазину Google Play с более чем 5000 приложений и игр, а также платформ OTT. Другие ожидаемые функции включают встроенный помощник Google, а также Chromecast Ultra для потоковой передачи контента 4K. Старая модель поддерживала Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus Hotstar и YouTube из коробки, поэтому мы ожидаем, что они также будут присутствовать.

Рынок Smart TV в Индии в последнее время переживает бум, и в игру вступают многочисленные новые игроки. Это также привело к снижению цен на предложения, поскольку такие высокопроизводительные функции, как интеллектуальная операционная система, разрешение 4K, HDR, Dolby Audio, больше не предназначены для дорогих телевизоров.

Учитывая, что 55-дюймовый телевизор Nokia был оценен в 555 долларов, мы ожидаем, что грядущий 43-дюймовый вариант будет стоить около 460 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia хочет воскресить еще две классические модели.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Nokia, телевизор, смарт ТВ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь