Теперь iPhone будет узнавать вас и в маске.

iPhone сможет узнать, когда вы в маске myseldon.com

Apple попросила пользователей iPhone как можно скорее обновить обновление для системы безопасности iOS 13.5, поскольку в этой версии исправлено множество уязвимостей. Федеральное агентство безопасности Германии (BSI), также призывает пользователей iPhone как можно скорее установить последнее обновление безопасности, выпущенное Apple, для устранения критической уязвимости в почтовом приложении.

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Сообщается, что эта уязвимость была обнаружена организацией сетевой безопасности ZecOps. Все версии операционной системы iOS, начиная с iOS 3.1.3, находятся в уязвимом диапазоне. Это означает, что iPhone последнего поколения также уязвим для атак (злоумышленники могут получать доступ к контенту в пользовательских почтовых приложениях через эту уязвимость).

Также в iOS 13.5 Apple оптимизировала Face ID. Когда iPhone обнаруживает, что пользователь носит маску, он напрямую открывает интерфейс ввода пароля.

iOS 13.5 ускоряет отображение панели паролей, когда пользователи носят маски на устройствах с идентификаторами лиц, и добавляет API "Уведомление об экспозиции" для поддержки приложения отслеживания контактов COVID-19 от регулирующих органов общественного здравоохранения. Это обновление также добавляет опции для управления автоматической подсветкой видео-коллажей во время групповых чатов FaceTime и включает исправления ошибок и другие улучшения.

Напомним, ранее сообщалось. что Apple выпустит пять версий iPhone в 2020 году.