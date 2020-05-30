Google отменил презентацию Android 11

Намеченную презентацию 3 июня перенесли на неопределенный срок.

Компания Google, которая занимается разработкой операционной системы Android, написала в своем Twitter, что выход 11 версии откладывается.

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon. — Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020

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"Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать. Мы переносим ивент, который намечен на 3 июня, и бета-релиз. Мы скоро вернемся с Android 11", - сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях предположили, что это связано с массовыми беспорядками в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Google объявит о выходе бета-версии Android 11 онлайн.