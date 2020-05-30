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Google отменил презентацию Android 11

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Намеченную презентацию 3 июня перенесли на неопределенный срок.
Выход нового Android 11 отложили
Выход нового Android 11 отложили
phonemantra.com

Компания Google, которая занимается разработкой операционной системы Android, написала в своем Twitter, что выход 11 версии откладывается.

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"Мы рады рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время праздновать. Мы переносим ивент, который намечен на 3 июня, и бета-релиз. Мы скоро вернемся с Android 11", - сказано в сообщении.

Пользователи в комментариях предположили, что это связано с массовыми беспорядками в США.

Напомним, ранее сообщалось, что Google объявит о выходе бета-версии Android 11 онлайн.

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Теги: Android 11, Google, презентация
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