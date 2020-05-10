Видео дня: 5 лайфхаков и Шахтер - Динамо Киев. Обзор матча

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5 ЛАЙФХАКОВ ОТ SLIVKISHOW

На канале SlivkiShow появилось новое видео про лайфхаки, которое за два дня набрало более 3 млн просмотров. В видео блогер показывает полезные советы, которые пригодятся вам в хозяйстве.

Шахтер - Динамо Киев. Обзор матча

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В матче 24-го тура чемпионата Украины Шахтер обыграл Динамо со счетом 3:1.

Благодаря победе Шахтер еще больше укрепил свое лидерство в УПЛ, 16 очков выигрывая у конкурентов, а вот Динамо опустилось на четвертое место, уступая Заре и Десне по дополнительным показателям, а в трех очках позади Александрия, так что борьба за второе место в оставшихся восьми турах будет горячей.

Напомним, ранее в тренды попали Анита Цой х Анатолий Цой и Самый сладкий лайфхак из Тик-ток.