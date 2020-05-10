В Швеции построили первую деревянную электростанцию

Ветряная электростанция построена из экологических материалов.

В Швеции заработала первая в стране деревянная электростанция. Она построена из экологически чистых материалов и обеспечивает сопоставимую производительность с традиционными ветряными турбинами. В стране надеются, что деревянная электростанция станет предвестником более дешевых и экологически чистых решений для возобновляемых источников энергии в северных странах, а коммерческие версии планируются запустить на пару лет позже.

Строительство деревянной электростанции Modvion

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Следуя по стопам аналогичной электростанции в Германии, новая деревянная ветряная башня является детищем шведской инженерной фирмы Modvion, которая стремится улучшить то, что она считает существенными недостатками, когда речь идет о типичных ветрогенераторных башнях. Эти высокие стальные башни требуют толстых оснований для поддержки их верхних секций, что не только делает их очень дорогими в производстве, но и очень дорогими при транспортировке на площадку, при этом правила, касающиеся размера груза на дорогах общего пользования, часто оказываются проблематичными.

Строительство деревянной электростанции Modvion

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Вместо этого Modvion работает над модульной версией, которая может быть изготовлена ​​из более дешевых и экологически чистых материалов, чем сталь, для производства которой требуется огромное количество энергии. Деревянные ветряные башни компании рассчитаны на высоту более 120 м при значительно более низких затратах, чем у стальных, благодаря модульному подходу, позволяющему перевозить штабелируемые секции на дорогах общего пользования без каких-либо проблем. Они также считаются углеродно-нейтральными с момента начала строительства.

Строительство деревянной электростанции Modvion

30-метровая испытательная башня была построена совместно со строительной компанией Moelven из дерева на ее объекте в Теребоде. Затем деревянные секции турбины были перевезены в Бьорке, остров за пределами Гетеборга, на расстоянии около 200 км, а последний элемент был установлен в конце апреля.

Строительство деревянной электростанции Modvion

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"Это крупный прорыв, который прокладывает путь для следующего поколения ветряных турбин", - говорит Отто Лундман, генеральный директор Modvion AB. "Ламинированная древесина прочнее стали при том же весе, и благодаря встроенным модулям ветряные турбины могут быть выше. Благодаря строительству из дерева мы также сокращаем выбросы углекислого газа при производстве и вместо этого сохраняем углекислый газ при проектировании".

Если для Modvion дела пойдут гладко, то в 2022 году он планирует выпустить коммерческие версии своей деревянной турбины. К ним относятся версия высотой 110 метров для Varberg Energi, а также 10 башен высотой более 150 м высотой для компании возобновляемых источников энергии Rabbalshede Kraf.

"Ожидается, что ветроэнергетика станет крупнейшим источником энергии в ЕС уже в 2027 году", - говорит Ола Карлсон, директор Шведского центра ветроэнергетических технологий и доцент по производству возобновляемой энергии.

Напомним, ранее сообщалось, что запущена первая солнечная электростанция, работающая ночью.