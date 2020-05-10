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Samsung запатентовал новый гибкий смартфон

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Теперь его можно свернуть "восьмеркой".
Патент на смартфон от Samsung
Патент на смартфон от Samsung
uspto.gov

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патент на новый смартфон Samsung, который сворачивается необычным образом. 

Когда смартфон развернут, он ничем не отличается от моноблоков, хотя и не имеет рамок. 

Патент на смартфон от Samsung
Патент на смартфон от Samsung
uspto.gov

При этом телефон можно согнуть в двух местах: либо верхнюю, либо нижнюю часть, либо обе сразу. В таком видео он похож на “восьмерку“.

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О дате выхода подобного устройства и технических характеристиках не сообщается. Возможно, этот смартфон и не появится на свет, но Samsung уже заняла эту нишу.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал чехол с ушами.

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Теги: Samsung, патент
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