Samsung запатентовал новый гибкий смартфон

Теперь его можно свернуть "восьмеркой".

Патент на смартфон от Samsung uspto.gov

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патент на новый смартфон Samsung, который сворачивается необычным образом.

Когда смартфон развернут, он ничем не отличается от моноблоков, хотя и не имеет рамок.

Патент на смартфон от Samsung uspto.gov

При этом телефон можно согнуть в двух местах: либо верхнюю, либо нижнюю часть, либо обе сразу. В таком видео он похож на “восьмерку“.

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О дате выхода подобного устройства и технических характеристиках не сообщается. Возможно, этот смартфон и не появится на свет, но Samsung уже заняла эту нишу.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung запатентовал чехол с ушами.