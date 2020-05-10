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Муфельная печь с Wi-Fi своими руками: Эксперименты

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Сборка такой печи обойдется дешевле, чем покупка.

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Это очень полезный инструмент для мастерской. В такой печи можно проводить закалку и отпуск стальных изделий и инструментов, обжигать керамику, проводить фьюзинг стекла, ну и конечно же заниматься литьем металлов, в том числе и драгоценных металлов.

Блогер из Огненное ТВ покажет, как собрать электрощит, который будет управлять печью.

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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