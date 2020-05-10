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Интересный факт дня: 80% геймеров едят и пьют во время игры

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При этом едят как мужчины, так и женщины.
Геймеры любят перекусить во время игр
Геймеры любят перекусить во время игр
freepik.com

Аналитическая компания Newzoo опубликовала результаты нового исследования, в котором определялось поведение геймеров.

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Так, выяснилось, что большинство опрошенных ест и пьет во время прохождения очередной игры. Это 80% геймеров из Северной Америки, Западной Европы, а также стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Согласно исследованию, чаще всего этим занимались мужчины от 21 года до 35 лет. Но не стоит думать, что женщины этим не грешат. Например, в Северной Америке отличия 87% мужчин и 91% женщин признались, что перекусывают во время игр.

Аналитики также выяснили, что именно едят игроки. Это оказались чипсы и крекеры. А пьют геймеры безалкогольные газированные напитки. Но в Азиатско-Тихоокеанском регионе почти 26% опрошенных отдают предпочтение энергетическим напиткам.

Напомним, ранее мы выяснили, что еда спасает нас от болезней.

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Теги: интересные факты, геймеры
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