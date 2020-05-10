Илон Маск получит первую компенсационную награду в 800 миллионов

Создатель Tesla получит первую из 12 возможных премий.

Генеральный директор Tesla Илон Маск открыл первую из 12 возможных премий за опционы на акции из огромного компенсационного плана, который он подписал в 2018 году. И это принесет ему почти 800 миллионов долларов. В четверг компания объявила, что Маск теперь имеет возможность купить 1,69 млн своих акций, потому что Tesla затмила общий доход в 20 миллиардов долларов за последние четыре квартала и рыночную капитализацию более 100 миллиардов долларов.

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Цена акций Tesla составляла 805,81 доллара, когда рынки закрылись в четверг, что означает, что эти акции стоят около 1,36 миллиарда долларов. Но Маск должен заплатить 350,02 долл. США за акцию по "цене исполнения", чтобы получить их, согласно соглашению, или в общей сложности около 591 млн долл, То есть он может получить около 770 млн долл.

Если цена акций Tesla будет продолжать расти, а компания достигнет дополнительных целей по доходам, Маск может в итоге собрать около 20,3 миллиона новых акций Tesla по этой цене.

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Маск не получает зарплату в Tesla, и компания первоначально классифицировала план компенсации как "премию за риск", которая "обеспечивает компенсацию только в том случае, если Tesla и все ее акционеры" получат необычайно хорошую прибыль".

Маск уже является владельцем около 40 миллиардов долларов на бумаге, но он неоднократно указывал, что он реинвестирует много денег обратно в свои собственные компании и является относительно бедным. Но он также берет взаймы и вкладывает эти деньги в свои компании, поэтому, чем больше у него акций, тем больше у него будет денег в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал превратить Tesla в домашнее животное.