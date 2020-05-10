Видео дня: Анита Цой х Анатолий Цой и Самый сладкий лайфхак из Тик-ток
Comment Out #21 / Анита Цой х Анатолий Цой
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Однофамильцы и коллеги по творческому цеху Анита Цой и Анатолий Цой стали гостями Владимира Маркони в его отвязном YouTube-шоу Comment Out.
За три дня ролик набрал почти 2,5 млн просмотров.
САМЫЙ СЛАДКИЙ ЛАЙФХАК из Тик-ток - НУТЕЛЛА своими руками!
Это самый сладкий лайфхак из Тик-ток - Нутелла своими руками! Дима Масленников решил сделать проверку лайфхаков и выбрал ролик про самодельную Нутеллу, которую можно сделать своими руками в домашних условиях. Будет ли самодельная паста такой же, как и магазинная?
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