Видео дня: Анита Цой х Анатолий Цой и Самый сладкий лайфхак из Тик-ток

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Comment Out #21 / Анита Цой х Анатолий Цой

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Однофамильцы и коллеги по творческому цеху Анита Цой и Анатолий Цой стали гостями Владимира Маркони в его отвязном YouTube-шоу Comment Out.

За три дня ролик набрал почти 2,5 млн просмотров.

САМЫЙ СЛАДКИЙ ЛАЙФХАК из Тик-ток - НУТЕЛЛА своими руками!

Это самый сладкий лайфхак из Тик-ток - Нутелла своими руками! Дима Масленников решил сделать проверку лайфхаков и выбрал ролик про самодельную Нутеллу, которую можно сделать своими руками в домашних условиях. Будет ли самодельная паста такой же, как и магазинная?

Напомним, днем ранее в тренды попали Ваш иммунитет и 11 крутых изобретений для шуруповерта.