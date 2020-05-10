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Zoom начнет отключать пользователей 30 мая

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Если вы не обновитесь до последней версии, Zoom не позволит подключаться к конференциям.
Zoom заставит обновиться до последней версии
Zoom заставит обновиться до последней версии
vedomosti.ru

За последние несколько недель Zoom внес несколько улучшений в общую безопасность платформы видеоконференций. В настоящее время компания просит пользователей убедиться, что их приложения Zoom - будь то на смартфонах или настольных ПК - обновлены до последней версии.

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Разработчики написали в недавнем сообщении в блоге, что обновление является обязательным для всех пользователей. Те, кто не получит последнюю версию Zoom, не смогут присоединиться ни к каким собраниям после 30 мая.

Вам требуется Zoom версии 5.0 или выше, чтобы иметь возможность присоединяться к собраниям после 30 мая.

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Zoom 5.0 был важным релизом для платформы видеочатов и был представлен в апреле как часть 90-дневного плана повышения безопасности компании. Он включает в себя более строгий стандарт шифрования, чтобы в дальнейшем гарантировать, что контент, которым вы делитесь в Zoom, не может быть перехвачен людьми вне вашей встречи. 

Когда это обновление было впервые выпущено, Zoom отметил, что к 30 мая оно распространит новый протокол шифрования для всех пользователей.

Напомним, ранее сообщалось, что Zoom выпустил обновление, где исправляют проблему с безопасностью.

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Теги: Zoom, обновление
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