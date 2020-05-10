В Китае разрешили полеты тяжелых грузовых дронов

Полеты пока ведутся в Тайчжоу, провинции Чжэцзян.

Авиационная компания EHang достигла еще одной важной вехи в своем стремлении сделать автономные летательные аппараты пассажирского класса обычным явлением в небе. Администрация гражданской авиации Китая (CCAC) дала разрешение на использование воздушных такси для тяжелой логистики.

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В соответствии с правилами, введенными CAAC в феврале 2019 года, EHang становится первой компанией, получившей сертификат летной годности для автономного воздушного судна пассажирского класса (AAV). Испытания по воздушной логистике в настоящее время проводятся на площадке для клиентов в Тайчжоу, провинция Чжэцзян, Китай, и перевозят грузы между уровнями земли и вершинами холмов, а также между берегом и островами.

Следующим шагом будет сотрудничество по воздушному туризму с LN Holdings, чтобы принять гостей отеля на воздушные экскурсии.

Дрон, которому теперь разрешено перевозить более 150 кг груза за рейс, - это EHang 216, электрическое воздушное такси для двух человек, способное развивать максимальную скорость 130 км / ч и максимальную длительность полета до 21 минуты на одну зарядку.

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"Мы очень рады, что CAAC и EHang взяли на себя инициативу по первому в мире коммерческому экспериментальному утверждению AAV пассажирского класса для авиационной логистики", - сказал основатель, председатель и главный исполнительный директор компании Ху Хуажи. "Это одобрение имеет большое значение. Для EHang оно позволяет усилить наше преимущество первопроходца и ускорить коммерциализацию технологий AAV и решений по мобильности воздуха для логистики".

Вы можете увидеть EHang 216, выполняющий испытательные полеты в Тайчжоу в видео ниже.

Напомним, ранее сообщалось, что для пилотируемых дронов хотят создать свою Формулу-1.