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Видео дня: Ваш иммунитет и 11 крутых изобретений для шуруповерта

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В тренде - познавательные видео.

АНТИТЕЛА. Ваша последняя НАДЕЖДА. ИММУНИТЕТ— ТОПЛЕС

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Этот выпуск — мастодонт по плотности информации и настоящий биомолекулярный шедевр.

Вы узнаете, можно ли простудиться в Антарктиде, какой орган становится бесполезным после 25, как случайным перебором получить защиту даже от инопланетной заразы, зачем одни люди устраивают ветряночные вечеринки, а другие добровольно запускают в себя червей.

11 КРУТЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА

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Блогеры из GopherVid купили 11 необычных приспособлений для шуроповерта и испробовали их в деле.

Вы удивитесь, какие насадки существуют для шуруповертов. Например, для прочистки труб.

Или в виде ножниц по металлу. 

Напомним, ранее в тренды попали Витя АК х Митя Фомин и Олег Винник – Безумная Любовь.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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