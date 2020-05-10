Видео дня: Ваш иммунитет и 11 крутых изобретений для шуруповерта
АНТИТЕЛА. Ваша последняя НАДЕЖДА. ИММУНИТЕТ— ТОПЛЕС
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Этот выпуск — мастодонт по плотности информации и настоящий биомолекулярный шедевр.
Вы узнаете, можно ли простудиться в Антарктиде, какой орган становится бесполезным после 25, как случайным перебором получить защиту даже от инопланетной заразы, зачем одни люди устраивают ветряночные вечеринки, а другие добровольно запускают в себя червей.
11 КРУТЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА
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Блогеры из GopherVid купили 11 необычных приспособлений для шуроповерта и испробовали их в деле.
Вы удивитесь, какие насадки существуют для шуруповертов. Например, для прочистки труб.
Или в виде ножниц по металлу.
Напомним, ранее в тренды попали Витя АК х Митя Фомин и Олег Винник – Безумная Любовь.
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