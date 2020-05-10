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50 мощных петард против ванны с водой: Эксперименты

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Что будет, если взорвать 50 петард Корсар-12 в наполненной водой ванне.

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Блогеры из Live Today решили проверить, что будет, если наполнить ванну водой и кинуть в нее 50 мощных петард? Для этого они выехали за город и привезли с собой ванну. Затем наполнили ее водой, поместили туда петарды и взорвали их при помощи электрического детонатора. 

На эксперимент ушло две попытки. С первой попытки взорвались не все петарды. А во второй раз получился мощный взрыв, который чуть не разорвал ванну.

Напомним, ранее блогеры проверяли, слышно ли взрыв петарды в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты
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