Названы главные кандидаты на звание первого триллионера в истории

Если дела будут идти так же хорошо, то к 2026 году Джефф Безос станет первым человеком, заработавшим триллион долларов.

Аналитическая компания Comparisun составила рейтинг людей, которые могут стать первыми в мире долларовыми триллионерами. На первом месте - основатель Amazon Джефф Безос. На данный момент он является самым богатым человеком в истории. Как считают аналитики, первый триллион он заработает в 2026 году, когда ему будет 62 года.

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На данный момент Forbes оценивает его состояние в 144 миллиарда долларов. Капитал Джеффа Безоса уже на протяжение пяти лет каждый год увеличивается на 34%.

Как считают аналитики, даже развод с женой Маккензи Безос, в результате которого ему пришлось отдать $36 миллиардов, не повлияет на темпы увеличения его капитала.

На втором месте - основатель холдинга Evergrande Ху Цзяинь. Аналитики считают, что свой первый триллион он заработает в 2027 году, когда ему будет 68 лет. А третьим триллионером может стать основатель Aliexpress и Taobao Джек Ма. Он может получить заветные 12 нулей к 2030 году в возрасте 65 лет.

Самым же молодым триллионером может стать Марк Цукерберг. Но произойти это может к 2036 году, когда ему будет 51 год.

Также в списке аналитиков экс-гендиректор Microsoft Стив Балмер и основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин.

Напомним, ранее сообщалось, что самый богатый человек в мире строит часы десятитысячелетия.