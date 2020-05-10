Видео дня: Витя АК х Митя Фомин и Олег Винник – Безумная Любовь
Витя АК х Митя Фомин | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
На YouTube-канале LABELCOM был опубликован новый выпуск шоу Что было дальше? Гостями проекта стали Витя АК и Митя Фомин.
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Оба исполнителя поделились историями из гастрольной жизни. Витя АК рассказал о поклоннике, который попросил его о фотографии в аэропорту. Что было дальше, он предложил угадать комикам.
Митя Фомин поведал историю из первых лет своей карьеры в группе Hi-Fi. Его рассказ был посвящен концертным костюмам, которые участники коллектива не успевали стирать из-за плотного гастрольного графика.
Олег Винник – Безумная Любовь [Премьера клипа]
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На канале Олега Винника появилась новая видеоработа, которая менее чем за сутки ворвалась в тренды YouTube.
“У каждого человека есть свой путь. Временами на этом пути встречаются разные люди, интриги и соблазны…“ - пишет Винник в описании клипа.
Напомним, днем ранее в тренды попали
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