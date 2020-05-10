Названы лучшие флагманы и смартфоны среднего класса за месяц

На первом месте среди флагманов - iaomi Mi 10 Pro, а среднего класса - Nova 7i.

AnTuTu, известная платформа для тестирования мобильных устройств, опубликовала ТОП-10 самых эффективных телефонов-флагманов и телефонов среднего класса за апрель 2020 года. Оказалось, что тройка лидеров во флагманском списке работают на Snapdragon 865.

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На первом месте - Xiaomi Mi 10 Pro. За ним следуют OnePlus 8 Pro и Xiaomi Mi 10. Они набрали 593 769, 582 267 и 580 027 соответственно в тестах AnTuTu.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G и Galaxy 20+ 5G на Exynos 990 занимают четвертое и пятое места. Rog Phone 2 на базе Snapdragon 855+ от Asus занимает шестое место, за ним следуют Galaxy S20 + и Galaxy S20, которые работают на Exynos 990. Девятое и десятое места занимают OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. Оба телефона оснащены Snapdragon 855+. Интересно, что теперь в списке есть телефон Huawei / Honor с Kirin 990 5G.

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В ТОП-10 лучших телефонов среднего класса AnTuTu в апреле - Huawei Nova 7i, затем следует Redmi Note 8 Pro и Realme 6. Телефоны Redmi и Realme оснащены Helio G90T. Realme 6 Pro и Redmi Note 9S, работающие на Snapdragon 720G, расположены на четвертой и пятой позициях.

Все остальные пять телефонов в списке оснащены чипсетом Snapdragon 730G. Realme X2, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80, Galaxy A71 и Xiaomi Mi Note 10 попали в апрельский список самых эффективных смартфонов среднего класса от AnTuTu.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые мощные смартфоны апреля.