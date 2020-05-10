Facebook - отстой: Маск раскритиковал искусственный интеллект

Илон Маск не очень любит искусственный интеллект, хотя и спонсирует стартапы.

Основатель Tesla и SpaceX неоднократно предупреждал, что ИИ скоро станет таким же умным, как и люди, и говорил, что когда это произойдет, мы все должны опасаться, поскольку на карту поставлено само существование человечества.

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Множество исследователей ИИ из разных компаний заявили, что считают комментарии Маска про ИИ неуместными, и призвали общественность не принимать его взгляды слишком серьезно. Самые умные компьютеры все еще могут преуспеть только в "узком" спектре задач, и до достижения искусственного интеллекта на уровне человека еще далеко.

Глава ИИ-отдела Facebook Жером Песенти написал:

"Я верю, что многие в ИИ-сообществе могли бы сказать это публично. Илон Маск понятия не имеет, что он говорит про искусственный интеллект. Нет такой вещи, как AGI (искусственный интеллект со способностью к осознанию себя), и наши разработки даже близко не соответствуют человеческому разуму. AGI — бессмысленный концепт, и о нем не нужно даже говорить. Маск же публично говорит, что он появится "очень скоро". Есть много рисков по поводу ИИ, но он говорит о неверных (вроде восстания машин), отвлекая нас от реальных проблем,

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"Он дико колеблется между открытым беспокойством по поводу риска снижения технологии и последующим раскручиванием повестки дня AGI (искусственного общего интеллекта). В то время как его очень реальные достижения признаны, его бесполезные замечания приводят к тому, что широкая публика имеет нереалистичное понимание состояния зрелости ИИ".

На это отреагировал сам Маск. Он написал в ответ лишь одну фразу: "Facebook - отстой". Далее дискуссия не продолжилась.

Ученый, который специализируется на распознавании речи и желает остаться анонимным, чтобы избежать негативной реакции общественности, сказал, что Маск "не всегда пользуется одобрением" исследовательского сообщества ИИ.

"Я инстинктивно чувствую неприязнь, потому что он выдумывает такую ​​ерунду", - сказал другой исследователь искусственного интеллекта в университете Великобритании, который попросил сохранить анонимность. "Меня всегда удивляет, знает ли он, что делает? Являются ли все дальновидные вещи просто уловкой, чтобы вывести инновационную вещь на рынок?"

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Отношения Маска с ИИ уходят в прошлое на несколько лет, и он наверняка рассчитывает на многообещающие стартапы ИИ.

Он был одним из первых инвесторов британского DeepMind, который считается одной из ведущих в мире лабораторий искусственного интеллекта. Компания была приобретена компанией Google в январе 2014 года примерно за 600 миллионов долларов, что принесло Маску и другим первым инвесторам, таких как соучредитель PayPal Питер Тиль, неплохую прибыль.

Но его мотивы для инвестирования в ИИ не являются чисто финансовыми. В марте 2014 года, всего через два месяца после приобретения DeepMind, Маск предупредил, что ИИ "потенциально более опасен, чем ядерное оружие", предположив, что его инвестиции могли быть сделаны, потому что он был обеспокоен тем, куда движется технология.