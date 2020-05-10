Трамп продлил санкции против Huawei

Санкции продлены еще на год.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, в котором продлевается действие санкций против ряда китайских компаний. В этом списке есть и Huawei.

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Согласно документу, американским компаниям запрещено сотрудничать или покупать телекоммуникационной оборудование из-за соображений безопасности.

Закон ссылался на Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях, который дает президенту полномочия регулировать торговлю в ответ на чрезвычайное положение, угрожающее Соединенным Штатам. Законодатели США заявили, что указ Трампа от 2019 года был направлен на китайские компании, такие как Huawei Technologies Co и ZTE Corp.

Это значит, что Huawei будет запрещено сотрудничать с Google и устанавливать Android и Гугл-сервисы на смартфоны компании.

Напомним, Huawei уже создает замену Android в виде Harmony OS.