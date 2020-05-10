Искусственный интеллект научили плакать

Программу учат выдавать естественные человеческие эмоции.

Когда вы думаете о голосовых помощниках, таких как Alexa или Siri, слова "эмоциональный" и "выразительный", вероятно, не приходят на ум. Вместо этого есть этот узнаваемый ровный и вежливый голос, лишенный каких-либо аффектов - что хорошо для помощника, но не сработает, если вы хотите использовать синтетические голоса в играх, фильмах и других материалах, рассказывающих истории.

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Вот почему стартап под названием Sonantic пытается создать ИИ, который может убедительно плакать и передавать "глубокие человеческие эмоции". В прошлом месяце стартап из Великобритании объявил о привлечении 2,3 млн. евро финансирования во главе с EQT Ventures, и сегодня он выпускает видео, демонстрирующее, на что способна его технология.

Вы можете сами оценить результаты в видео ниже. Sonantic говорит, что все голоса были созданы его технологией.

Настоящий продукт Sonantic - это аудиоредактор, который он уже тестирует вместе с создателями игр. Редактор включает в себя множество различных моделей голоса, а соучредитель и генеральный директор Зина Куреши (Zeena Qureshi) сказала, что эти модели основаны на реальных голосах актеров, которые затем получают прибыль.

"Мы углубляемся в детали голоса, нюансы дыхания", - сказал Куреши. "Этот голос сам должен рассказать историю".

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Соучредитель и технический директор Джон Флинн добавил, что игровые студии являются очевидной отправной точкой, поскольку им часто приходится записывать десятки тысяч строк диалога. Это может позволить им быстрее выполнять итерации, сказал он, чтобы изменить голоса для различных игровых обстоятельств (например, когда персонаж бежит и должен звучать так, будто у него перехватило дыхание) или когда персонажи должны делать плакать или кричать.

В то же время Флинн родом из мира пост-производства фильмов, и он предположил, что эта технология применима во многих отраслях, помимо игровых. Цель состоит не в том, чтобы заменить актеров, а в том, чтобы исследовать новые возможности рассказывания историй.

"Посмотрите, насколько технология CGI поддерживает фильмы с живыми актерами", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект разгромил профессионалов в покер с помощью интуиции.