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39 способов приготовить картошку: Эксперименты

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На этот раз у нас кулинарный эксперимент.

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Картошка, наверное, самый популярный корнеплод. А сколько из него можно сделать блюд?

Блогер GopherVid покажет, как приготовить картошку 39 разными методами и чем они отличаются.

Каждый рецепт легко повторить. 

Напомним, ранее блогеры показали, что будет если погладить одежду катком.

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Теги: видео, эксперименты
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