39 способов приготовить картошку: Эксперименты
На этот раз у нас кулинарный эксперимент.
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Картошка, наверное, самый популярный корнеплод. А сколько из него можно сделать блюд?
Блогер GopherVid покажет, как приготовить картошку 39 разными методами и чем они отличаются.
Каждый рецепт легко повторить.
Напомним, ранее блогеры показали, что будет если погладить одежду катком.
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