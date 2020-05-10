39 способов приготовить картошку: Эксперименты

На этот раз у нас кулинарный эксперимент.

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Картошка, наверное, самый популярный корнеплод. А сколько из него можно сделать блюд?

Блогер GopherVid покажет, как приготовить картошку 39 разными методами и чем они отличаются.

Каждый рецепт легко повторить.

Напомним, ранее блогеры показали, что будет если погладить одежду катком.