В Google Chrome появятся группы и цветные вкладки

Управлять множеством вкладок станет проще, уверены в компании.

В мире есть два типа людей: минималисты, которые открывают только пару вкладок, и коллекционеры, у которых вкладок очень много. Для минималистов и коллекционеров предложили новый способ управления в Chrome: группы вкладок. Эта функция теперь доступна в Chrome Beta.

Просто щелкнув правой кнопкой мыши вы можете сгруппировать вкладки и пометить их собственным именем и цветом. После того, как вкладки сгруппированы, вы можете перемещать и изменять их порядок на вкладке.

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Многие из тестировщиков сообщают, что им нравится группировать вкладки по темам. Например, это помогает, если вы работаете над несколькими проектами или просматриваете несколько магазинов и сайтов.

Другие группируют свои вкладки по срочности - “как можно скорее“, “на этой неделе“ и “позже“. Точно так же группы вкладок могут помочь отследить ваш прогресс в выполнении определенных задач: “еще не начался“, “в процессе“, “необходимо следить“ и “завершен“. Также вы можете использовать эмодзи в качестве имени группы, например, “для вдохновения“ или “для статей для чтения“. Группы вкладок можно настраивать, чтобы вы могли решить, как их использовать. Как и обычные вкладки, ваши группы сохраняются при закрытии и повторном открытии Chrome.

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“Для нас важны стабильность и производительность Chrome, поэтому мы постепенно выпускаем группы вкладок в нашей следующей версии Chrome, которая начнет действовать на следующей неделе. Группы вкладок будут доступны для Chrome на рабочем столе в ОС Chrome, Windows, Mac и Linux. Если вы хотите просмотреть группы вкладок сегодня, они доступны в последней версии Google Chrome Beta“, - говорится в сообщении разработчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Google Chrome сможет просмотреть интернет без подключения к сети.