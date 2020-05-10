Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Создатель Google Camera ушел из компании

Комментариев: 0
Козырь смартфонов Pixel остался без главного инженера.
Марк Левой покинул Google
Марк Левой покинул Google
techpp.com

Марк Левой, человек, стоящий за лучшими функциями Google Camera, покинул Google. Как сообщает The Information, инженер покинул Google еще в марте. Некоторые из вас могут не узнать его имени, но Левой отвечает за разработку многих из лучших функций приложения Google Camera. Он руководил разработкой HDR +, портретного режима и ночного видения. Эти три особенности, в частности, значительно изменили всю индустрию.

Читай также: Создатели Photoshop выпустили приложение для улучшения снимков

В 2014 году Левой был нанят Google за его опыт в области компьютерной фотографии. Ранее он возглавлял проект в Стэнфорде, который в конечном итоге превратился в Street View для Google Maps. Его отношения с Google восходят к тому времени, когда он встретился с соучредителями Ларри Пейджем и Сергеем Брином в аспирантуре по информатике в Стэнфорде.

Его внезапный уход спровоцирован новостями о непростом бизнесе в команде Pixel. Руководитель Google по оборудованию Рик Остерлох рассказал команде Pixel перед выпуском Pixel 4 о некоторых проблемах, которые у него возникли с устройством. Он был разочарован временем автономной работы, что стало обычной жалобой у пользователей.

Осенью на встрече по аппаратному обеспечению перед началом октябрьского запуска в Нью-Йорке Остерлох проинформировал персонал о своих собственных опасениях. Он сказал им, что не согласен с некоторыми решениями, принятыми по смартфону, по словам двух человек, присутствовавших на встрече. В частности, он был разочарован своей батареей.

Читай также: Смартфон Google Pixel 4 случайно увидели в метро

Кроме того, продажи Pixel 4 были не такими высокими, как у предшественников. По данным аналитической компании IDC, в первые два квартала продаж Google поставила только 2 миллиона устройств Pixel 4. В отличие от серии Pixel 3, которых было продано 3,5 миллиона, а серии Pixel 3a продано 3 миллиона в первые два квартала. По сравнению с Apple и Samsung эти цифры не особенно хороши, но особенно видна тенденция к снижению.

Теперь Google должен продвигаться вперед с выпуском Pixel 4a и Pixel 5 без одного из своих инженеров.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава Google Эрик Шмидт покинул компанию.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: Google, Google Camera
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь