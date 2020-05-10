Видео дня: Самый тупой лайфхак из Тик-Ток и DZIDZIO & Оля Цибульська - Киця

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САМЫЙ ТУПОЙ ЛАЙФХАК из Тик-Ток - Чиним ВСЁ 3D ручкой

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Дима Масленников решил устроить видеопроверку лайфхаков из Тик-Ток и попробовать сделать самый тупой лайфхак. На этот раз он чинит все 3D-ручкой. Неужели этот самый тупой лайфхак из тик-ток действительно работает и все можно починить 3D-ручкой?

ПРЕМ'ЄРА! DZIDZIO & Оля Цибульська - Киця

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Dzidzio и Оля Цыбульская представили новый клип на песню “Киця“.

“Может что-то и было? С момента премьеры хита “Чекаю. Цьом“ ни Оля, ни DZIDZIO не комментировали слухи о своем романе. Ровно через три года в новой дуэтной песне “Киця“ ... они снова их не комментируют. Но говорят “мяу“ и просят читать между строк“, - сказано в описании ролика.

Напомним, днем ранее в тренды попали Карантин (пародия) и alyona alyona feat. KYIVSTONER.