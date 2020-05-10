Каждый желающий может порулить капсулой SpaceX

Симулятор стыковки с МКС может опробовать любой.

Когда астронавты Боб Бенкен и Дуг Херли прилетят на Международную космическую станцию ​​в этом месяце, их полет будет включать современные сенсорные экраны и автономные системы, превосходящие то, что они видели в эпоху шаттлов.

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27 мая они будут у руля капсулы Space Crew Dragon, следя за ее компьютерными движениями, когда она медленно приближается к станции. Каждый аспект их миссии имеет решающее значение, но он становится особенно сложным при приближении к огромной станции, движущейся со скоростью почти 30 000 км в час на высоте 400 км над Землей.

Чтобы помочь передать то, что испытают Бенкен и Херли, SpaceX выпустил симулятор, который позволяет любому “летать“ на Crew Dragon, когда он приближается к МКС. Он начинается на расстоянии 200 метров и включает в себя элементы управления скоростью, перемещением, креном, углом наклона и рысканием на экране.

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Симулятор даже не требует приложения или отдельной загрузки. Элементы управления будут отображаться в виде кнопок на рабочем столе и на мобильных устройствах.

Управление довольно простое: клавиши W, A, S и D управляют перемещением (вверх, вниз, влево, вправо); Q и E контролируют скорость движения вперед и назад; стрелки управляют высотой и рысканием.

SpaceX также включил в симулятор пасхальное яйцо: адепты плоской Земле могут переключаться между сферической и плоской версией нашей родной планеты в левой верхней панели настроек.

Открыть симулятор можно в отдельном окне.

Crew Dragon должен стартовать на ракете Falcon 9 с площадки 39A Космического центра Кеннеди 27 мая. Это будет первый запуск американских астронавтов с территории США с момента окончания программы космического шаттла в 2011 году.