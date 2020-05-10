Дорогие колесики для Mac Pro испытали на скейтборде

Колесики от Apple прикрепили к доске.

Колесики от компьютера хороши и на скейтборде скриншот видео

Наверняка вы слышали, что Apple выпустила для Mac Pro колесики с ценником в $700. Но если вы их заказываете вместе с компьютером, заплатите только $400 долларов.

Читай также: Apple показала новый Mac Pro с космическим дизайном и ценником

И блогеры решили проверить, можно ли использовать эти колесики не совсем по назначению. Ютубер Брайль Скейтбординг решил создать который настоящий скейтборд с колесиками от Mac Pro.

“Unbox Therapy сделали самый первый скейтборд с новыми Mac Pro Wheels за 700 долларов, и мы подумали, что сможем добиться большего. Мы заказали колеса, получили совершенно новую доску и совершили магию, которую вы видите в видео“, - объяснил блогер.

Но не все прошло гладко. Первоначально выяснилось, что скейтборд стал слишком тяжелым из-за веса колес, но при этом он ехал нормально.

Выяснилось, что колесики имеют хороший запас прочности, но крепление колес немного согнулось. Но блогеру удалось модифицировать механизм.

Напомним, ранее сообщалось, что блогеры испытали новый Mac Pro и натерли на нем сыр.