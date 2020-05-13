Где плесень разовьется быстрее: Эксперименты

Блогеры проверили, какие продукты покроются плесенью быстрее, а какие медленнее.

Блогер Mamix провел карантинный эксперимент. Он делал обычный завтрак и случайно пролил немного воды. Вода попала на хлеб, но он не придал этому никакого значения и просто обратно положил хлеб в хлебницу. Через пару дней, когда он достал хлеб, он увидел на нем плесень.

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И проверке он решил посвятить эксперимент, в котором попытался выяснить, в каких условиях плесень развивается быстрее, а в каких медленнее. Он пропитал хлеб разными жидкостями: молоком, колой, водой, соленой водой, маслом. Также поместил хлеб в вакуум и высушил хлеб. Ну и засунул еще два кусочка обычного хлеба. Один из них белый, другой черный.

Как вы думаете, что стоит ожидать?

Напомним, ранее блогеры проверяли, в какой жидкости плесень прорастает быстрее.