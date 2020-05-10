В Instagram ввели инструмент против кибер-хулиганов

Теперь можно блокировать комментарии.

В последнее время социальные сети, принадлежащие Facebook, преследуют кибер-хулиганов. И как часть этих усилий, Instagram теперь добавил новые функции, которые помогают пользователям управлять негативными комментариями. Это достигается за счет предоставления пользователям элементов управления для ограничения того, кто может помечать или упоминать вас на платформе.

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Запуск этих функций совпадает с отчетом о соблюдении стандартов сообщества Facebook, в котором подробно описываются результаты применения компанией своих политик в отношении набора приложений. В последнем отчете отмечалось, что в первом квартале 2020 года из Instagram было удалено 1,5 миллиона единиц контента.

Для управления негативными комментариями в учетных записях Instagram с большим количеством подписчиков, как правило, знаменитостей, в Instagram предусмотрена функция, позволяющая владельцам учетных записей массово удалять комментарии или ограничивать публикацию комментариев на нескольких учетных записях. Это учитывает острую потребность среди знаменитостей во время всплеска негативных ответов в случае, если сообщение становится вирусным или во время скоординированной атаки троллей.

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Эта функция может быть ответом, который в последнее время искали знаменитости и корпоративные аккаунты. Со своей стороны Instagram говорит, что ранняя обратная связь с тестированием пользователей была интересной, поэтому они теперь открыли ее для всех пользователей на мобильных устройствах, говорится в сообщении компании в блоге.

Пользователи на iOS должны нажать на комментарий, чтобы вызвать значок в верхнем правом углу и выбрать "Управление комментариями". Затем выберите до 25 комментариев для удаления одним нажатием или нажмите "Дополнительные параметры", чтобы заблокировать или ограничить учетные записи пользователей. На Android пользователю просто нужно подержать комментарий, а затем нажать на значок.

В сообщении также говорится, что Instagram скоро запустит функцию "Закрепленные комментарии", которая призвана дать пользователям возможность усилить положительные комментарии. Эта функция направлена ​​на сообщество, чтобы иметь более позитивное взаимодействие с брендами или знаменитостями и влиятельными лицами. Как только он будет запущен, пользователи смогут выбрать и прикрепить несколько комментариев, чтобы они были более заметны.

Instagram также предоставляет набор расширенных элементов управления, которые позволяют пользователям выбирать, кто может упоминать или отмечать вас в комментариях, подписях или историях. Можно выбрать "Все", "Только те люди, на которых вы подписаны" или "Никто" в случае тегов и упоминаний. Эта функция может быть включена и выключена.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram не выдержал конкуренции с YouTube и спрятал IGTV.