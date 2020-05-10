Google окончательно закрывает свой музыкальный сервис
Компания Google уже заявляла, что закрывает свой сервис Google Play Музыка, а вместо него будет работать YouTube Music. Теперь они перешли от заявлений к делу.
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Если у вас есть купленная музыка или загруженные композиции, вы их можете перенести на YouTube Music. В Google уже выпустили специальную утилиту, которая позволит мигрировать на новый сервис. Вы сможете перенести все свои библиотеки и плейлисты. Перенести свою музыкальную библиотеку можно по ссылке.
Отмечается, что ссылка может пока работать не у всех. Доступ открывается в течение двух недель.
Также была выложена видеоинструкция, как можно перенести свою музыку.
Напомним, ранее сообщалось, что музыка в YouTube Music будет подстраиваться под слушателя.
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