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Google окончательно закрывает свой музыкальный сервис

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Перенести свои треки можно в новый сервис от YouTube.
На YouTube Music можно перенести свои треки
На YouTube Music можно перенести свои треки
trashbox.ru

Компания Google уже заявляла, что закрывает свой сервис Google Play Музыка, а вместо него будет работать YouTube Music. Теперь они перешли от заявлений к делу.

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Если у вас есть купленная музыка или загруженные композиции, вы их можете перенести на YouTube Music. В Google уже выпустили специальную утилиту, которая позволит мигрировать на новый сервис. Вы сможете перенести все свои библиотеки и плейлисты. Перенести свою музыкальную библиотеку можно по ссылке.

Отмечается, что ссылка может пока работать не у всех. Доступ открывается в течение двух недель.

Также была выложена видеоинструкция, как можно перенести свою музыку.

Напомним, ранее сообщалось, что музыка в YouTube Music будет подстраиваться под слушателя.

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Теги: YouTube Music, Google Play Music, Google
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