Microsoft останавливает все необязательные обновления
Microsoft объявила, что компания будет приостанавливать все дополнительные обновления Windows 10, начиная с мая этого года.
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Поскольку все больше людей работают дома, крайне важно, чтобы их устройства Windows оставались надежными, и поэтому Microsoft приостанавливает необязательные обновления Windows, чтобы гарантировать, что любые будущие обновления не повлияют на пользователей.
Ход немного странный, хотя Microsoft продолжит выпускать обновления для исправлений во вторник, и поэтому будет приостанавливать только необязательные обновления.
"Мы оценивали ситуацию в области общественного здравоохранения и понимаем, что это влияет на наших клиентов. В ответ на эти проблемы мы уделяем приоритетное внимание обновлению безопасности", - сказали в Microsoft. Этот шаг повлияет на все поддерживаемые версии продуктов Windows и Windows Server.
Напомним, ранее сообщалось, что в Windows 10 можно будет удалить Paint и WordPad.
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