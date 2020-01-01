Microsoft останавливает все необязательные обновления

С мая необязательные обновления можно и не ставить.

Microsoft объявила, что компания будет приостанавливать все дополнительные обновления Windows 10, начиная с мая этого года.

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Поскольку все больше людей работают дома, крайне важно, чтобы их устройства Windows оставались надежными, и поэтому Microsoft приостанавливает необязательные обновления Windows, чтобы гарантировать, что любые будущие обновления не повлияют на пользователей.

Ход немного странный, хотя Microsoft продолжит выпускать обновления для исправлений во вторник, и поэтому будет приостанавливать только необязательные обновления.

"Мы оценивали ситуацию в области общественного здравоохранения и понимаем, что это влияет на наших клиентов. В ответ на эти проблемы мы уделяем приоритетное внимание обновлению безопасности", - сказали в Microsoft. Этот шаг повлияет на все поддерживаемые версии продуктов Windows и Windows Server.

Напомним, ранее сообщалось, что в Windows 10 можно будет удалить Paint и WordPad.