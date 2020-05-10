Робопес Spot начал патрулирование парков в Сингапуре

Робот будет предупреждать об опасностях на карантине.

Сингапурский Совет по национальным паркам и Цифровое правительство, в состав которого входит Управление по интеллектуальному государству и цифровому правительству и Государственное технологическое агентство) проводят пилотное испытание четырехногого робота под названием SPOT, чтобы помочь в социальном дистанцировании в парках и садах.

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Правительство страны будет развертывать SPOT на участке протяженностью 3 км в секции River Plains парка Bishan-Ang Mo Kio в течение двух недель в непиковые часы. Записанное сообщение будет транслироваться из SPOT, чтобы напомнить посетителям парка соблюдать меры безопасности. SPOT также будет оснащен камерами - с поддержкой видеоаналитики, разработанной GovTech - для оценки количества посетителей в парках. Эти камеры не смогут отслеживать и / или распознавать конкретных лиц, и никакие личные данные не будут собираться.

SPOT будет управляться дистанционно, сокращая рабочую силу, необходимую для патрулирования парка, и сводя к минимуму физический контакт между персоналом и посетителями парка. Это снижает риск воздействия вируса. В отличие от колесных роботов, SPOT хорошо работает на разных территориях и может эффективно преодолевать препятствия, что делает его идеальным для работы в общественных парках и садах.

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SPOT оснащен датчиками безопасности для обнаружения предметов и людей на своем пути. Он имеет встроенные алгоритмы для обнаружения объекта или человека в пределах 1 метра от его близости, чтобы избежать столкновения. SPOT будет сопровождаться по крайней мере одним офицером в течение испытательного периода.

Если испытание окажется успешным, NParks рассмотрит вопрос о развертывании SPOT в парке Бишан-Анг Мо Кио в часы пик утром и вечером. NParks также изучит планы развертывания SPOT в других парках, таких как сады озера Джуронг.

SPOT также в настоящее время проходит испытания в изоляторе общественного центра Changi, чтобы доставлять пациентам необходимые предметы, такие как лекарства. Правительство также изучит возможность использования SPOT для поддержки других операций, связанных с COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили, когда Covid-19 достигнет пика.