Печальный день: Павел Дуров заявил о закрытии криптовалюты Gram

Основатель ВКонтакте и Telegram заявил о закрытии криптовалютного проекта.

Павел Дуров объявил о закрытии своего блокчейн-проекта, который он анонсировал еще 2,5 года назад.

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"Сегодня у нас, в Telegram, печальный день. Мы объявляем о прекращении нашего блокчейн-проекта", - написал Дуров на своем канале и привел объяснение, почему так произошло.

"В течение последних 2,5 лет некоторые из наших лучших инженеров работали над платформой цепочки блоков следующего поколения под названием TON и криптовалютой, которую мы собирались назвать Gram. TON был разработан для того, чтобы разделять принципы децентрализации, впервые примененные биткойнами и Ethereum, но значительно превосходить их по скорости и масштабируемости", - сказано в заявлении.

Но американский суд остановил создание TON.

"Представьте, что несколько человек собрали свои деньги, чтобы построить золотую жилу, а затем разделить золото, которое из нее добывается. Затем приходит судья и говорит строителям шахты: "Многие люди инвестировали в золотую жилу, потому что они искали прибыль. И они не хотели этого золота для себя, они хотели продать его другим людям. Из-за этого вам не разрешается давать им золото", - пояснил Дуров.

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При этом запрет американского суда касается не только США, но и всего мира. Дуров объяснил такое решение тем, что суд посчитал, что "гражданин США может найти какой-то способ доступа к платформе TON после ее запуска. Поэтому, чтобы предотвратить это, нельзя разрешать распространять Gram в любую точку мира, даже если другая страна справляется с TON".

"Это судебное решение подразумевает, что другие страны не имеют суверенитета решать, что хорошо, а что плохо для их собственных граждан. Если бы США вдруг решили запретить кофе и потребовали закрыть кофейни в Италии, потому что туда может пойти какой-нибудь американец - мы сомневаемся, что кто-нибудь согласился", - пожаловался основатель Telegram.

"Я пишу этот пост, чтобы официально объявить, что активное участие Telegram в TON закончено. Вы можете видеть - или, возможно, уже видели - сайты, использующие мое имя, бренд Telegram или аббревиатуру "TON" для продвижения своих проектов. Не доверяйте им ваши деньги или данные. Ни один из присутствующих или бывших членов нашей команды не участвует ни в одном из этих проектов. Хотя сети, основанные на технологии, которую мы создали для TON, могут появиться, мы не будем иметь к ним никакого отношения и вряд ли когда-либо поддержим их. Так что будьте осторожны, и не позволяйте никому вводить вас в заблуждение", - резюмировал Дуров.

Напомним, ранее сообщалось, что настоящей причиной запрета Telegram в РФ могла стать криптовалюта.