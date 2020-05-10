Китайская тяжелая ракета рухнула на землю

Это самый тяжелый объект, упавший с 1991 года.

Китайская ракета весом 19,6 тонны неконтролируемо упала на землю.

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По словам Джонатана Макдауэлла, астронома-астрофизика из Гарварда и наблюдателя за орбитальными объектами, громоздкий Long March 5B стал самой тяжелым орбитальным объектом, который неконтролируемо приземлился на Землю почти за три десятилетия. Последний раз более тяжелый объект имел неконтролируемый полет в 1991 году, когда советская космическая станция "Салют-7" весом 43 тонны вошла в атмосферу над Аргентиной, написал Макдауэлл в Твиттере. (Другой претендент, которого он упомянул: катастрофа "Шаттла" в Колумбии в 2003 году, хотя это возвращение не стало неконтролируемым, так как космический шаттл уже находился в атмосфере над Техасом).

В июле 2019 года китайская космическая станция Tiangong-2 упала в условиях контролируемого снижения в атмосфере Земли. Но эта 9,5-тонная авария была менее чем в два раза меньше сегодняшнего спуска, и он направлялся дистанционно, используя последнее топливо, чтобы приземлиться в океане. В 2018 году предшественник этой космической станции Tiangong-1 неконтролируемо упал в Тихий океан.

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18-я эскадрилья космического контроля, группа космического слежения ВВС, сообщила, что Long March 5B вошел в атмосферу недалеко от западного побережья Африки, приближаясь к Нуакшоту, Мавритания. По словам Макдауэлла, за последние полчаса ракеты на орбите она прошла через США, пролетев Голливуд, Колорадо-Спрингс и Нью-Йорк.

"Я никогда не видел, чтобы вход проходил прямо над таким большим количеством мегаполисов!", - написал Макдауэлл.

По словам Макдауэлла, неконтролируемый путь возвращения ракеты в значительной степени определялся космической погоды. Частицы, исходящие от Солнца, могут создавать сопротивление и возмущать путь такого быстро движущегося объекта, что затрудняет предсказание его прохождения.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале мая Китай успешно запустил тяжелую ракету Long March 5B.