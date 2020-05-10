День в истории: 13 мая - Последний сумчатый волк и Изобретение липучки

В этот день, 13 мая, произошли такие события.

День рождения Рональда Росса

Рональд Росс med-history.livejournal.com

Рональд Росс родился 13 мая 1857 года в Альморе (Британская Индия), в семье офицера британской армии. Когда мальчику исполнилось восемь лет, он был отправлен на обучение в Англию. Несмотря на то, что Рональд рос творческим ребенком – он мечтал стать писателем, артистом или музыкантом, опубликовал множество стихов, пьес и романов – отец настоял, чтобы сын посвятил себя медицине.

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В 1874 году Росс поступил в медицинский колледж при больнице св. Варфоломея. После окончания колледжа Рональд начал работать медиком в британской организации «Медицинская служба Индии».

Первые годы работы он большую часть времени посвящал изучению математики и литературному творчеству. Несколько позже распространение малярии в Индии побудили Росса заняться изучением причин этой болезни. В 1888 году он едет в Англию, где слушает курс по бактериологии. По возвращению занимается исследованием крови больных малярией.

Росс сомневался в существующей на тот момент теории, что заражение малярией происходит через воздух. Он написал несколько статей, в которых пытался доказать, что малярия обусловлена накоплением в крови кишечных ядов.

В 1894 году Росс снова едет в Англию. Там судьба его свела с Патриком Мэнсоном – врачом-паразитологом. Мэнсон сообщил Россу свое предположение о том, что малярия также может передаваться при комариных укусах, однако, он не мог это доказать. Предположение сразу сильно заинтересовало Росса. Он решает исследовать эту теорию экспериментально.

В 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине «за работу по малярии, в которой он показал, как возбудитель попадает в организм, и тем самым заложил основу для дальнейших успешных исследований в этой области и разработки методов борьбы с малярией».

Умер Рональд Росс 16 сентября 1932 года в Лондоне.

Убит последний сумчатый волк

Сумчатый волк zen.yandex.ru

Вследствие бесконтрольного отстрела и отлова к 1863 году сумчатые волки сохранились только в труднодоступных горных и лесных районах Тасмании. Катастрофическое падение его численности произошло в начале XX века, когда на Тасмании разразилась эпизоотия какой-то болезни, вероятно, собачьей чумы, занесенной привозными собаками. Сумчатые волки оказались ей подвержены, и к 1914 году их остались считанные единицы.

Однако даже в 1928 году, когда был принят закон об охране фауны Тасмании, сумчатый волк оказался не внесен в число охраняемых видов. Последний дикий сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в частном зоопарке в Хобарте умер от старости последний сумчатый волк, содержавшийся в неволе.

Зарегистрирована торговая марка застежки-липучки

Липучка Velcro embossingtapesupplies.com.au

13 мая 1958 года швейцарский инженер Георг де Местраль зарегистрировал торговую марку разработанной им самим застежки-липучки Velcrо (от французских слов velours – «бархат» и crochet – «крючок»). Так она называется в некоторых западноевропейских странах и сегодня.

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В английском же обиходе застежке придумали другое наименование – hooks & loops («крючки и петли»). Застежка-липучка – вид текстильного крепления. В английском языке для обозначения часто используется термин «Velcro» – известный бренд, который не только является торговой маркой во многих странах, но и стал уже именем нарицательным.

Термин «velcro» происходит от французского «velours croché» – бархат с крючками, что достаточно точно описывает саму застежку. Георг де Местраль изобрел застежку-липучку еще в 1948 году. Идея пришла ему в голову, когда он гулял со своей собакой в Альпах, и она застряла в кустах репейника.

Застежка или крепление состоит из двух слоев материала: первый слой покрыт маленькими пластиковыми щетинками-крючками, второй слой покрыт тончайшими петельками. Когда один слой прижимается к другому, крючки цепляются за петельки и удерживаются в таком положении. Для отсоединения требуется приложить некоторое усилие. Расстегивание такой застежки создает характерный громкий звук.

Данный вид застежек применяется очень широко – он прост в использовании, безопасен, не требует ухода. Особое распространение «липучки» получили в производстве одежды и обуви, заменив собой другие застежки (пуговицы, молнии и тому подобное).

Применительно к военному снаряжению «липучки» используются в основном на униформе и различных деталях экипировки, в качестве застежек, а также крепления опознавательных знаков.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую телетрансляцию и вирус WannaCry.