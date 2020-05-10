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Изображение первого смартфона Huawei без Android попало в Сеть

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Смартфон работает на ОС Harmony.
Смартфон Huawei на Harmony OS
Смартфон Huawei на Harmony OS
huaweiadvisor.com

В Сети появилось изображение якобы нового смартфона Huawei Mate40, который работает на ОС Harmony

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Также сообщается, что Huawei Mate 40 использует 5-нм техпроцесс TSMC Kirin 1020 и теперь вступил в стадию массового производства.

Ричард Ю в своем недавнем интервью сказал, что мобильные сервисы Huawei и Галерея приложений развиваются очень быстро, и они становятся все лучше и лучше. Требуется от одного до двух лет, чтобы восполнить пробел в услугах Google.

Специалисты считают, что пока экосистема HMS не станет конкурентоспособной с GMS, Huawei не будет использовать ОС Harmony на своих смартфонах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Huawei назвали сроки выхода собственной замены Android.

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Теги: Huawei, Harmony
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