Изображение первого смартфона Huawei без Android попало в Сеть
В Сети появилось изображение якобы нового смартфона Huawei Mate40, который работает на ОС Harmony
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Также сообщается, что Huawei Mate 40 использует 5-нм техпроцесс TSMC Kirin 1020 и теперь вступил в стадию массового производства.
Ричард Ю в своем недавнем интервью сказал, что мобильные сервисы Huawei и Галерея приложений развиваются очень быстро, и они становятся все лучше и лучше. Требуется от одного до двух лет, чтобы восполнить пробел в услугах Google.
Специалисты считают, что пока экосистема HMS не станет конкурентоспособной с GMS, Huawei не будет использовать ОС Harmony на своих смартфонах.
Напомним, ранее сообщалось, что в Huawei назвали сроки выхода собственной замены Android.
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