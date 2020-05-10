Новый iPhone SE оказался хуже китайских смартфонов по зарядке

Смартфон от Apple на родной зарядке заряжается неоправданно долго.

Новый iPhone SE (2020) оснащен самым быстрым чипом для смартфона в компактном корпусе, который стоит 400 долларов, но, несмотря на это он поставляется с устаревшим зарядным устройством на 5 Вт в коробке, которое требует много времени для зарядки.

Читай также: Новый iPhone SE испытали на прочность

Медленное зарядное устройство на 5 Вт в коробке - это, по нашему мнению, первое, что вам нужно обновить, если вы купите этот телефон. Apple продает гораздо более быстрое зарядное устройство на 18 Вт, которое позволит вам заряжать аккумулятор быстрее, и мы проверили два зарядных устройства рядом, чтобы показать вам, насколько велико отличие этого зарядного устройства.

Без лишних слов, во-первых, вот результаты теста зарядки с использованием встроенного зарядного устройства мощностью 5 Вт.

График заряда

Тестирование зарядки iPhone SE (2020) (встроенное зарядное устройство 5 Вт):

через 15 минут: 14%

30 минут: 28%

45 минут: 43%

1 час: 57%

1 час 15 минут: 70%

1 час 30 минут: 81%

2 часа 30 минут: полная зарядка

Читай также: Apple может перенести выпуск нового iPhone на 2021 год

Как видите, полная зарядка крошечной батареи емкостью 1821 мАч на iPhone SE занимает 2 часа и 30 минут, но более неприятно то, что за 30 минут будет только 28% заряда. Это означает, что, если вы забудете зарядить на ночь, утренний быстрый подзаряд вам не сильно поможет.

Напротив, вот цифры, которые вы получаете, используя дополнительное быстрое зарядное устройство на 18 Вт, которое продает Apple.

Тест зарядки iPhone SE (2020) (встроенное зарядное устройство 18 Вт):

через 15 минут: 30%

30 минут: 55%

45 минут: 73%

1 час: 83%

1 час 15 минут: 92%

1 час 30 минут: 96%

2 часа: полная зарядка

Используя это зарядное устройство, вы получаете заряд 55% всего за полчаса, а это означает, что, если вы забудете зарядить телефон на ночь, быстрый подзаряд с утра позволит вам быть на связи в течение дня.

Напомним, Apple официально анонсировала новый iPhone SE 16 апреля.