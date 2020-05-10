Как сделать золотую чашку из старых украшений: Эксперименты

Для получения золотой кружки нужно всего пять граммов золота.

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Блогер Thoisoi собрал старые украшения и изготовил из них настоящую золотую чашу. Но не полностью ее вылил из золота, а сделал гальваническое золочение.

В качестве основы он взял нержавеющую кружку для походов. Затем он использовал золотую цепочку для создания анода - золотосодержащего раствора.

Напомним, ранее блогеры показали, как ведет себя гидравлический пресс против алмаза.