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Как сделать золотую чашку из старых украшений: Эксперименты

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Для получения золотой кружки нужно всего пять граммов золота.

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Блогер Thoisoi собрал старые украшения и изготовил из них настоящую золотую чашу. Но не полностью ее вылил из золота, а сделал гальваническое золочение.

В качестве основы он взял нержавеющую кружку для походов. Затем он использовал золотую цепочку для создания анода - золотосодержащего раствора. 

Напомним, ранее блогеры показали, как ведет себя гидравлический пресс против алмаза.

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Теги: видео, эксперименты
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