Арестуйте меня: Илон Маск открыл завод Tesla вопреки карантину

Глава Tesla нарушил закон, предписывающий закрыть все предприятия.

Генеральный директор Tesla Илон Маск подтвердил, что он вновь открывает завод своей компании в Калифорнии в нарушение местного порядка карантина. Маск сказал, что он будет на производственной линии компании на этой неделе. "Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я", - написал он.

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Маск провел часть выходных, протестуя против приказа, который был введен в действие в середине марта должностными лицами округа Аламеда, чтобы смягчить распространение COVID-19. Приказ ограничил всех, кроме "основных предприятий".

Маск утверждал, что государственный приказ о пребывании дома, введенный губернатором Гэвином Ньюсомом, позволяет заводу Tesla оставаться открытым, и Маск попросил, чтобы компания подала иск против графства в субботу в знак протеста. В понедельник Newsom заявил, что штат "очень конструктивно беседовал" с чиновниками округа и представителями Tesla и надеется, что компания откроется "уже на следующей неделе".

В минувшие выходные начальник округа Аламеда Скотт Хаггерти заявил, что округ и Тесла были близки к соглашению о возобновлении работы фабрики 18 мая, но это было до того, как Маск подал иск в субботу.

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Tesla возобновила производство в выходные дни, а в конце понедельника округ Аламеда наконец-то ответил, заявив, что ожидает, что Tesla представит "план для открытия фабрики", и что "с нетерпением ожидает пересмотра плана Tesla и достижения соглашения по протоколу и сроки безопасного открытия", - несмотря на то, что Маск уже говорил, что он вновь откроет завод, и тот факт, что компания уже производит автомобили.

"Сегодня, 11 мая, мы узнали, что фабрика Tesla во Фремонте открылась для минимальных базовых операций. Мы уведомили Tesla, что они могут выполнять минимальные базовые операции только до тех пор, пока у нас не будет утвержденного плана, который может быть реализован в соответствии с местным распоряжением общественного здравоохранения", - сказали в округе.

Напомним, ранее Илон Маск сравнил карантин с фашизмом.