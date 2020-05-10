Обновление Windows 10 станет прорывом для геймеров

В операционке появятся новые функции для игр.

Windows 10 версии 2004 - это следующее большое обновление, которое содержит полезные улучшения по всей ОС. Особенно это заметят геймеры, так как обновление будет поставляется с DirectX 12 Ultimate, улучшенной поддержкой трассировки лучей, DirectX Mesh Shader и многими другими функциями.

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Windows 10 версии 2004 также известна как обновление мая 2020 года (под кодовым названием 20H1), и, по слухам, обновление будет выпущено 28 мая 2020 года.

Обновление предоставляет пользователям новинки, такие как сброс в облаке, WSL 2.0, более высокую производительность, а также долгожданный DirectX 12 Ultimate с улучшенной поддержкой трассировки лучей.

В дополнение к DirectX 12 Microsoft также работала над другими областями ОС, чтобы улучшить игровой процесс:

Обновление еще включает в себя модель драйвера дисплея Windows (WDDM) 2.7, которая должна улучшить поддержку нескольких мониторов, включить аппаратно-ускоренное планирование графических процессоров и улучшение воспроизведение видео.

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Согласно многочисленным тестам, частота обновления на установках с несколькими мониторами, наконец, улучшится после применения обновления.

Возможно, вы наблюдали тормоза, если когда-либо использовали настройку с несколькими мониторами с различной частотой обновления для каждого монитора. Любое движение окна между двумя мониторами с различной частотой обновления приводит к задержкам изображения, пока движение окна не будет остановлено.

Та же проблема может быть воспроизведена на установке с одним монитором, когда вы запускаете игру, такую ​​как CS: GO, в оконном режиме без полей, и рядом с вами работает другое окно. Если вы переместите другое окно в Windows 10, вы можете заметить зависания в окне игры.

Проблемы, по-видимому, были исправлены в Windows 10 версии 2004, и движения окна между двумя дисплеями, похоже, не вызывают проблем.

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Обновление WDDM также добавляет поддержку аппаратно-ускоренного планирования GPU и позволяет картам GPU правильно управлять своей видеопамятью. Это приводит к более плавному воспроизведению видео и улучшению игрового процесса благодаря уменьшенной задержке и улучшенному среднему FPS.

WDDM 2.7 в Windows 10 версии 2004 требует драйверов Nvidia 450.12, драйвера Intel 27.20.100.7859 и выше.

Предстоящее обновление для Windows 10 мая 2020 года также меняет порядок индексирования для поиска Windows. Он включает в себя новый алгоритм, который автоматически определяет интенсивное использование диска и замедляет процесс индексации.

Microsoft также сообщила, что процесс индексирования Windows Search остановится при включении игрового режима. Это поможет вам, когда вы играете в игры, обновляете игровой пакет и или когда диск активно используется.

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Обновление от мая 2020 года также добавляет поддержку DirectX Raytracing 1.1, которая включает в себя новые методы, в том числе трассировку лучей на линии и непрямое выполнение лучей.

В версии 1.1 выполнение трассировки лучей определяется во время выполнения, и они не определены заранее.

По словам Microsoft, встроенная трассировка лучей более эффективна, чем динамическая трассировка лучей на основе шейдеров.

DXR 1.1 также позволяет игровым движкам загружать шейдеры трассировки лучей по требованию. Например, отслеживающие шейдеры будут загружены, когда ваш игровой персонаж перемещается по миру и рендерятся новые объекты.

Это еще одно дополнение, позволяющее разработчикам игр регулировать скорость затенения игры в режиме реального времени. Он позволяет правильно использовать графический процессор и требует меньших затрат на графический процессор, что должно привести к лучшей частоте кадров.

Затенение с переменной скоростью (VRS), сетчатые шейдеры и обратная связь сэмплера являются частью нового DirectX 12 Ultimate API. Если вы купили флагманскую видеокарту, такую ​​как RTX 20, вы сможете воспользоваться всеми преимуществами DirectX 12 Ultimate.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft изменила Центр обновления Windows 10.