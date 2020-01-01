Новую капсулу SpaceX испытали холодом

Прототип космического корабля продолжает проходить испытания.

Капсула SN4, которая является частью космического корабля StarsX для колонизации Марса, подверглось испытанию высоким давлением и большой имитацией тяги на объектах компании SpaceX в Бока-Чика в Южном Техасе. Об этом заявил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск в Твиттере.

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И это был крио-тест: SN4 был заполнен холодным жидким азотом, имитируя условия, возникающие во время миссий, в которых будет использоваться ультрахолодное топливо.

По словам Маска, SN4 уже имел "криогенный" тест, пережив его 26 апреля. Аппарат выдержал давление 4,9 бар во время этого более раннего теста, по сравнению с 7,5 бар на этих испытаниях (атмосферное давление на уровне моря составляет 1 бар.)

Работающий корабль Starship, к которому движется SpaceX, будет оснащен шестью двигателями Raptor и сможет запускаться с Луны и Марса. Но космическому кораблю на 100 пассажиров понадобится помощь ракеты Super Heavy с 31 двигателем, чтобы подняться с поверхности Земли.

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Маск сказал, что и Starship, и Super Heavy будут многократно использоваться повторно. Сверхтяжелые ступени вернутся на Землю после старта, в то время как каждый Starship сможет совершить множество миссий после первого запуска.

Если долгосрочное видение Маска станет реальностью, эти миссии будут нацелены на различные направления в Солнечной системе, включая Луну. Но Марс является основной целью; предприниматель-миллиардер считает, что Starship и Super Heavy сделают колонизацию Красной планеты экономически осуществимой.

На сегодняшний день только один прототип Starship сдвинулся с мертвой точки. Небольшой аппарат под названием Starhopper сделал несколько коротких прыжков в 2019 году, прежде чем был списан в августе того же года.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX испытала двигатель Raptor огнем.