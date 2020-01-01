Названы смартфоны Meizu, которые получат Flyme 8.1
Meizu официально представила серию Meizu 17 и ряд аксессуаров в Китае. На том же мероприятии бренд также представил Flyme 8.1 на базе Android 10. Обновленная ОС уже предустановлена на недавно анонсированных телефонах. Кроме того, он будет доступен для 10 старых устройств компании.
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Новый Flyme 8.1 - это дополнительное обновление для Flyme 8, выпущенное в прошлом году. Базовая система теперь обновлена до Android 10 с Android 9.0 Pie.
Новая версия включает в себя более 300 улучшений и оптимизаций Android в соответствии с требованиями компании. Это также обеспечивает улучшенный голосовой ассистент Aicy, а также улучшенный AI и игровую производительность.
Flyme 8.1 представляет новый движок OneMind 4.0 AI Engine, который на 30% лучше, чем его предшественник OneMind 3.5. Новое программное обеспечение также добавляет режим окна 2.1 с улучшениями. Как дразнила ранее компания, последняя версия ее мобильного программного обеспечения также принимает Android 10 Dark Mode.
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Что касается поддержки, новые флагманские смартфоны Meizu, Meizu 17 и Meizu 17 Pro, будут поставляться с Flyme 8.1 из коробки. Кроме того, оно будет доступно в виде OTA-обновления для следующих 10 устройств.
• Meizu 16T
• Meizu 16S Pro
• Meizu 16S
• Meizu 16th
• Meizu 16th Plus
• Meizu 16Xs
• Meizu Note 9
• Meizu X8
• Meizu Note 8
• Meizu 16X
Точный график выпуска не был объявлен, но заинтересованные пользователи Meizu в Китае могут зарегистрироваться для первоначального выпуска, начиная с сегодняшнего дня до 15 мая.
Напомним, ранее сообщалось, что более 30 смартфонов Meizu получат обновление.
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