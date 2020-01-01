Гидравлический пресс против алмаза: Эксперименты

Может ли стотонный пресс раздавить алмаз.

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Блогеры из crazy russian experiments проверили, можно ли с помощью 100-тонного гидравлического пресса раздавить натуральный алмаз.

Хоть алмаз и очень твердый, пресс все-равно смог его раскрошить.

Также они испытают на прочность кубический нитрид бора.

Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.