Гидравлический пресс против алмаза: Эксперименты
Может ли стотонный пресс раздавить алмаз.
Читай также: Как сделать самую дорогую воду: Эксперименты
Блогеры из crazy russian experiments проверили, можно ли с помощью 100-тонного гидравлического пресса раздавить натуральный алмаз.
Хоть алмаз и очень твердый, пресс все-равно смог его раскрошить.
Также они испытают на прочность кубический нитрид бора.
Напомним, ранее блогеры показали 15 крутых экспериментов в домашних условиях.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил