Новый смартфон Meizu 17 был представлен онлайн

Смартфон выйдет в двух версиях.

Компания Meizu анонсировала новый смартфон с 5G и основной квадрокамерой.

Основные характеристики

Дисплей: 6,6-дюймовый Samsung Super AMOLED с разрешением 2340 × 1080

6,6-дюймовый Samsung Super AMOLED с разрешением 2340 × 1080 Процессор: Snapdragon 865 5G платформа

Snapdragon 865 5G платформа Память: 8 ГБ памяти + 128 ГБ / 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1

8 ГБ памяти + 128 ГБ / 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1 Передняя камера: 20MP

20MP Основная камера: 64MP + 12MP + 5MP + 8MP

64MP + 12MP + 5MP + 8MP Батарея: 4500mAh с поддержкой 30W Super mCharge

4500mAh с поддержкой 30W Super mCharge Система: Flyme 8.1

Flyme 8.1 Цена: 3699 юаней (523 доллара) / 3999 юаней (565 долларов)

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Дизайн смартфона унаследовал основные черты прошлых флагманов компании. Meizu 17 по-прежнему сильно отличается от других производителей.

Отличительной чертой смартфона стало расположение передней камеры, расположенной в отверстии экрана. Диаметр отверстия Meizu 17 составляет всего 2,99 мм. Кроме того, он расположен на правой стороне экрана.

Meizu 17 meizu

Интересно, что Meizu 17 имеет несколько забавных функций для этого отверстия. Он может отображать батарею телефона в кольце. Когда вызывается фронтальная камера, микро-отверстие будет мигать. Это напомнит вам, что передняя камера работает, защищая вашу конфиденциальность.

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Что касается дисплея, серия Meizu 17 будет использовать экран Samsung Super AMOLED. Он имеет ряд удивительных параметров, таких как люминесцентный материал E3, разрешение 2340 × 1080, плотность пикселей 390 ppi, поддержку цветовой гаммы DCI-P3 100%, глобальную пиковую яркость 700 нит, локальную пиковую яркость 1100 нит, и поддержку сертификации HDR.

Кроме того, Meizu 17 также поддерживает высокую частоту обновления 90 Гц, а также новое поколение диммирования без вспышки постоянного тока. Телефон также поставляется с синей подсветкой. Таким образом, вредный синий свет уменьшается на 37,5%.

Что касается распознавания отпечатков пальцев, экран Meizu 17 также включает в себя сканер Super mTouch под экраном. Скорость разблокировки составляет всего 0,15 с.

Meizu 17 meizu

Meizu 17 поставляется с платформой Snapdragon 865 5G, 8 ГБ памяти и 128 ГБ или 256 ГБ флэш-памяти UFS 3.1.

Смартфон поддерживает технологию mSmart 5G, разработанную самой Meizu. Компания перепроектировала полный набор антенных систем, предоставляя быстрый, экономичный и стабильный 5G. Таким образом, он решает многие из существующих проблем 5G сетей.

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Также телефон оснащен 20-мегапиксельной фронтальной камерой, которая поддерживает технологию заполнения экрана. Кроме того, он предоставляет несколько режимов воспроизведения, таких как портретный режим, красота, HDR с подсветкой, режим подсветки и селфи супер ночной сцены.

Задняя камера оснащена 64-мегапиксельной полноэкранной системой обработки изображений, разработанной Meizu. Горизонтальное расположение пяти колец и дизайн кольцевой вспышки уникальны. Основная камера использует датчик Sony IMX686. Как уже говорилось, он имеет разрешение 64MP, угол обзора 26 мм и апертуру f / 1.8.

Есть также объектив с глубиной резкости 12 мегапикселей, профессиональный макрообъектив 5 мегапикселей и сверхширокоугольный объектив 8 мегапикселей 118 ° с эквивалентным фокусным расстоянием 16 мм. Кстати, это одна из лучших ультра широкоугольных линз в отрасли.

С точки зрения выносливости, Meizu 17 имеет большую батарею емкостью 4500 мАч и поддерживает технологию сверхбыстрой зарядки 30 Вт Super mCharge. Он может зарядить батарею на 56% за полчаса. Типичное время автономной работы в мобильной сети составляет 11,77 часа, что значительно выше, чем у других смартфонов 5G.

Meizu 17 meizu

Meizu 17 будет обновлен до системы Flyme 8.1. Он включает более 300 улучшений и оптимизаций и предоставляет новые функции, такие как режим малого окна 2.1 и OneMind 4.0. А еще улучшается темный режим и интеллектуальный голосовой помощник Айси.

Версия Meizu 17 8GB + 128GB стоит 3699 юаней (523 доллара), а версия 8GB + 256GB - 3999 юаней (565 долларов). Серия Meizu 17 будет доступна 11 мая во всех странах.

Напомним, ранее сообщалось, что были раскрыты характеристики Meizu 17.