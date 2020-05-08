Смертная казнь онлайн: Впервые приговор вынесли в Zoom

Суд в Нигерии вынес приговор онлайн.

Мужчина из Нигерии был приговорен к смертной казни через популярное приложение для видеоконференций Zoom на этой неделе, вызвав осуждение со стороны правозащитных групп, которые назвали это решение бесчеловечным.

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На виртуальном судебном заседании в понедельник Олалекан Хамид был признан виновным в убийстве работодателя своей матери в 2018 году и был приговорен к смертной казни через повешение.

Судья в суде в Лагосе вынес решение Хамиду, который появился удаленно из тюрьмы через Zoom, вместе со своим адвокатом и прокурорами, которые также присоединились к слушанию дистанционно, сообщил CNN официальный представитель министерства юстиции Кайоде Оеканми.

Хамид, который отрицал обвинение, остается в тюрьме, сказал Ойеканми. CNN пытался дозвониться до подозреваемого и его адвоката.

Суд провел заседание через Zoom, чтобы выполнить руководящие принципы штата по социальному дистанцированию для ограничения коронавируса.

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Директор Amnesty International Nigeria Осай Оджиго осудил применение смертной казни в стране и спросил, почему слушание в понедельник нельзя откладывать.

“Мы знаем, что многие суды изучают, как они могут фактически продолжать дела, но проблема заключается в том, сколько времени было уделено процессу виртуальных судебных заседаний“, - сказал Оджиго. “В таком случае, нельзя ли отложить вынесение приговора на другое время?“

Amnesty International призывает отменить смертную казнь в Нигерии, где, по словам Оджигхо, содержится около 3000 человек в камере смертников.

Губернаторы штатов в Нигерии должны санкционировать казни, прежде чем они будут проведены, но некоторые в последние годы воздерживались от этого, сказал Оджиго.

“Никто не хочет быть привлеченным к ответственности за прекращение чьей-то жизни, по той схеме, которую мы видим. Если правительство ведет внутреннюю борьбу и не решается подписать смертные приговоры, почему бы нам не отменить их?“ - добавил Оджиго.

Напомним, ранее сообщалось, что 500 тысяч аккаунтов Zoom продают в Даркнете.