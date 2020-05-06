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NASA дала прогуляться всем желающим по тестовой лаборатории

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Сделать это можно не вставая с дивана.
Можно посмотреть аэротрубу NASA
Можно посмотреть аэротрубу NASA
nasa

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Космическое агентство создало виртуальную экскурсию по одной из тестовых площадок в Центре Гленна, который расположен в Огайо. Этот научно-исследовательский центр является одним из десяти главных лабораторий NASA. Здесь были созданы десятки самых разных стендов для испытаний авиационной и космической техники, а также исследований в области аэродинамики, конструкционных материалов и физики полета. Сейчас же в центре находятся шесть действующих аэродинамических труб, две из которых сверхзвуковые, а одна — гиперзвуковая.

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Прогуляться можно по дозвуковому туннелю размером 2,7х4,6 метра. Это одна из самых загруженных низкоскоростных аэродинамических труб в мире. Именно здесь создаются условия взлета, захода на посадку и приземления для летательных аппаратов и силовых установок. Также виртуально можно посетить камеру акустических исследований.

По камерам можно “ходить“ самостоятельно, а можно включить режим гида, в котором вам расскажут о назначении туннелей.

Посетить центр можно по этой ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA сделала экскурсию по МКС изнутри.

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Теги: NASA, экскурсия, видео
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