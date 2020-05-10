X Æ A-12: Илон Маск рассказал, как назвал ребенка

После рождения сына Илон Маск раскрыл секрет, как правильно произносится его имя.

Илон Маск - эксцентричный и очень публичный миллиардер - побывал на подкасте Джо Рогана вскоре после рождения своего ребенка.

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В случае, если вы пропустили, Маск и его партнер Граймс взорвали интернет, назвав своего ребенка, родившегося 4 мая, X Æ A-12 Musk. Многие люди задавались вопросом, как именно произносится это имя,

Роган сразу же спросил об этом основателя Tesla.

"Как вы говорите его зовут?" - спросил Роган.

"Прежде всего, имя придумал мой партнер", - ответил Маск. "Я имею в виду, что это просто X, буква X. А затем AE - это как произносится "ash" (пепел)... да. А далее A-12 - это мой вклад".

Роган спросил: "Почему А-12?"

Маск объяснил, что это в честь самолета "Архангел 12", предшественника SR-71, который миллиардер назвал "самым крутым самолетом за всю историю".

Итак, если мы соберем все это вместе, фонетически это будет что-то вроде: "Икс-эш-A-двенадцать".

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Хотя Маск и Граймс могут назвать своего ребенка X Æ A-12, штат Калифорния может этого не позволить.

"[Граймс и Маск] имеют возможность обжаловать отклонение заявления на свидетельство о рождении, но маловероятно, что оно будет предоставлено, потому что, опять же, Калифорния ... борется с использованием символов в именах", - сказал адвокат семейного права Дэвид Гласс.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск намерен соединить мозг человека с компьютером.