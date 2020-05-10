Amazon и SpaceX схлестнутся за приобретение спутников OneWeb

Обанкротившаяся компания может быть поглощена более крупными игроками.

По данным Space Intel Report, Amazon и SpaceX входят в число игроков, участвующих в торгах на активы спутникового предприятия OneWeb.

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Цитируя неназванных представителей отрасли, Питер Б. де Селдинг из Space Intel Report пишет, что в число других потенциальных претендентов входят две китайские организации, которые, очевидно, действуют от имени правительства Китая; находящийся в Париже спутниковый оператор Eutelsat, который, очевидно, пользуется поддержкой правительства Франции и ряда других государств-членов Европейского союза; и Cerberus Capital Management, нью-йоркская фирма прямых инвестиций с интересными связями.

OneWeb запустил 74 спутника на орбиту в рамках подготовки к предложению высокоскоростного интернет-сервиса, начиная с Арктики и заканчивая глобальным развитием. Но в марте компания объявила о банкротстве, когда крупный спонсор, японская группа SoftBank, отказалась от дополнительного финансирования на фоне финансового хаоса, вызванного пандемией коронавируса.

Процесс банкротства включает график проведения аукциона по продаже активов OneWeb для компенсации его кредиторам - во главе с европейским консорциумом Arianespace, который имеет необеспеченное требование в размере 238 миллионов долларов США. Понедельник был крайним сроком для потенциальных покупателей, чтобы подать необязательные предложения, которые дали бы им возможность взглянуть на книги OneWeb.

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SpaceX и Amazon примечательны тем, что обе эти компании имеют свои собственные планы услуг широкополосной спутниковой связи.

SpaceX уже имеет 420 спутников в своем созвездии Starlink и заявляет, что планирует начать предлагать ограниченные коммерческие услуги к концу этого года. Amazon объявила о планах разместить 3236 спутников на низкой околоземной орбите для Project Kuiper, но пока не имеет необходимых нормативных разрешений и еще не объявила график развертывания или обслуживания спутников.

Amazon вполне может использовать существующий доступ к спектру OneWeb для целей Project Kuiper. Возможно, SpaceX скупит активы OneWeb просто для того, чтобы гарантировать, что ни Amazon, ни какой-либо другой конкурент не смогут их использовать. Также возможно, что эти компании вообще не заинтересованы в торгах, а просто хотят лучше понять, как складывается конкуренция за спутники.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустила 60 спутников для глобального интернета.