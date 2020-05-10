Названы самые мощные смартфоны апреля

В ТОП-10 - смартфоны на Snapdragon 865.

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Компания по тестированию мобильных телефонов AnTuTu опубликовала рейтинг производительности мобильных телефонов на Android за апрель 2020 года. В топ-10 флагманских моделей по-прежнему входят только смартфоны на базе Snapdragon 865. Однако есть несколько новых моделей, которые продвинулись вверх по сравнению с предыдущим месяцем.

С выпуском очередной волны моделей Snapdragon 865, в апреле в топ-10 топ-списка произошли новые изменения. IQOO Neo 3 и OPPO Ace 2 вошли в топ-10 рейтинга и выбили Xiaomi Mi 10 и Black Shark 3 из списка.

ТОП-10

OPPO Find X2 Pro по-прежнему занимает первое место и второй месяц подряд набирает в среднем 607147 баллов. Find X2 переместился на второе место, обогнав Mi 10 Pro. Повышение рейтинга Find X2 может быть связано с дальнейшим улучшением стабильности после обновления прошивки.

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На третьем месте - новый участник - iQOO Neo3, в то время как Mi 10 Pro теперь занимает четвертое место. 5-10-е места занимают OPPO Ace 2, Redmi K30 Pro, iQOO 3, Realme X50 Pro, Vivo NEX 3S и Black Shark 3 Pro.

Antutu отметил, что смартфоны с более высокой частотой обновления экрана (90/120 Гц или выше) и более быстрой флэш-памятью (UFS 3.1 или UFS 3.0 с включенной функцией Turbo Write) будут работать лучше, чем смартфоны без этих обновлений, даже если они оба работают на одной мобильной платформе. Кроме того, оптимизация программного обеспечения является еще одним важным аспектом, который, возможно, объясняет, почему Blackshark 3 Pro находится в нижней части топа, несмотря на мощную конфигурацию оборудования, включая систему рассеивания тепла.

Напомним, ранее сообщалось, что были названы самые популярные смартфоны 2019 года.