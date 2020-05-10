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Видео дня: Плачу на техно (пародия) и Варнава у Собчак

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В тренде - музыкальная пародия и интервью.

ЕКАТЕРИНА ВАРНАВА: про развод, платные посты в Instagram и убытки на карантине

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Ксения Собчак пришла в гости к Екатерине Варнаве, где поговорила о новом шоу с Гудковым, свинорюкзаке, узнала, что Екатерина заикается и боится людей.

Также Варнава рассказала про тяготы жизни человека с грудью шестого размера, пластических операциях, диете и внешности, о своей самой стремной работе и богатых ухажерах.

CREAM SODA & ХЛЕБ - ПЛАЧУ НА ТЕХНО (ПАРОДИЯ)

На канале Чоткий Паца вышла новая пародия. На этот раз на песню Плачу на техно.

В клипе обыгрывается возможность знакомства и свиданий на карантине при помощи дронов. 

Напомним, днем ранее в тренды попали видео О проблеме домашнего насилия и Как я угнал катамаран.

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Теги: видео дня, тренды YouTube
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