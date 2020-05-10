Google объявит о выходе бета-версии Android 11 онлайн

Первая публичная бета появится в июне.

Google объявит о первой публичной бета-версии для Android 11 в прямом эфире в 11:00 по восточному времени 3 июня (18:00 по Киеву), согласно рекламному видео. Поисковый гигант обычно выпускает последнюю публичную бета-версию Android в мае каждого года, но в 2020 году конференцию разработчиков Google I/O пришлось отменить из-за пандемии COVID-19.

Читай также: Google объявил дату презентации смартфонов Pixel 4

Google обещает, что в прямом эфире будут “новости, обновления и объявления“ на тему “связь, контроль, безопасность, производительность, доступность“ и многое другое. Из ранних предварительных обзоров разработчиков кажется, что Google работает над улучшением разрешений приложений в своей новой версии Android, а также над окончательным добавлением функции записи экрана.

В дополнение к анонсам, прямой эфир Google также будет включать в себя сегмент вопросов и ответов с вице-президентом Android Дэйвом Бёрком и старшим директором по управлению продуктами Стефани Катбертсон, сообщает Android Police. Похоже, эта информация пришла со страницы разработчика Android, которая с тех пор была удалена, поэтому мы ожидаем официального объявления от Google в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что Google показал замену Android.